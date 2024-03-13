В Национальную библиотеку Катара переданы книги Гурбангулы Бердымухамедова и Махтумкули
В Национальную библиотеку Катара были торжественно переданы книги Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и поэта-классика Махтумкули Фраги.
Как сообщает МИЦ, торжественная церемония передачи книг была приурочена к 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.
Источник отмечает, что Посольство Туркменистана в Катаре с момента своего открытия проводит активную работу по расширению культурно-гуманитарных отношений между двумя странами.
Напомним, торжественная церемония открытия посольства Туркменистана в Дохе состоялась в рамках государственного визита Президента Сердара Бердымухамедова в Государство Катар 20 марта 2023 года.