В Национальную библиотеку Катара переданы книги Гурбангулы Бердымухамедова и Махтумкули

В Национальную библиотеку Катара были торжественно переданы книги Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и поэта-классика Махтумкули Фраги.

Как сообщает МИЦ, торжественная церемония передачи книг была приурочена к 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.

Источник отмечает, что Посольство Туркменистана в Катаре с момента своего открытия проводит активную работу по расширению культурно-гуманитарных отношений между двумя странами.

Напомним, торжественная церемония открытия посольства Туркменистана в Дохе состоялась в рамках государственного визита Президента Сердара Бердымухамедова в Государство Катар 20 марта 2023 года.