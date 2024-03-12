Туркменская молодежная делегация принимает участие в культурной программе в Индии

Делегация молодежных представителей из Туркменистана участвует в обширной культурной программе, проходящей в Индии.

Цель культурной программы – поддержка и укрепление диалога между молодежью азиатских регионов. В форуме принимают участие около 100 молодых людей из стран Центральной Азии, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Участники знакомятся с культурой, историей и национальными особенностями Индии. Инициатива по организации подобных мероприятий была одобрена в 2022 году на Саммите глав государств Центральной Азии и Индии.

Молодежь уже посетила один из самых известных памятников Индии — мавзолей Тадж-Махал в городе Агра. Памятник считается лучшим образцом архитектуры моголов и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также участники побывали в Национальном университете судебных наук, расположенном в Ахмадабаде — самом большом городе крупного штата Гуджарат. Это первый университет в Индии, посвященным исключительно судебной медицине и следственным наукам. В университете прошла встреча с представителями вуза.

Культурная программа продлится до 12 марта, отмечает источник.