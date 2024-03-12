Туркменистан налаживает сотрудничество с международной благотворительной организацией

В Швейцарии прошла встреча постоянного представителя Туркменистана при Отделении ООН в Женеве Вепа Хаджиева с представителями международной христианской благотворительной организации «Святые последних дней», сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Стороны обсудили налаживание сотрудничества для реализации совместных гуманитарных проектов, ориентированных на помощь уязвимым слоям населения в разных регионах мира.

Представители организации высоко оценили проводимую Туркменистаном гуманитарную деятельность, отметив, в частности, созданный в 2021 году Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Подчеркнута значимость благотворительности в современных реалиях.

«Святые последних дней» представлены почти в 190 странах и в 2022 году реализовали 3692 гуманитарных проекта на общую сумму свыше 1 млрд долларов США. По итогам встречи их представителям были переданы информационные материалы о деятельности Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова.