Товарищеский матч сборных Туркменистана и Казахстана пройдет в закрытом режиме

Сборная Туркменистана по футболу готовится к важным отборочным матчам ЧМ-2026. 14 марта команда главного тренера Мергена Оразова проведет контрольную игру с Казахстаном. Эта встреча пройдет в закрытом режиме по договоренности сторон, сообщает пресс-служба национальной команды.

Перед этим, 12 марта, туркменские футболисты отправятся на учебно-тренировочные сборы в ОАЭ, где начнут подготовку к двум предстоящим отборочным играм.

Напомним, 21 марта сборная Туркменистана встретится с командой Ирана на выезде в Тегеране, а 26 марта примет соперника из Ирана в домашнем матче в Ашхабаде.

На данный момент в отборочном турнире ЧМ-2026 сборная Туркменистана занимает третье место в группе «Е». В первом туре туркменские футболисты со счетом 1:3 уступили в домашней игре Узбекистану, и сыграли вничью (2:2) на выезде с Гонконгом во втором туре.