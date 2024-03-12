Технологические вузы Туркменистана и Австрии подписали меморандум о взаимопонимании

С 11 по 13 марта делегация, возглавляемая вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, находится с рабочим визитом в Австрийской Республике.

Сегодня в рамках рабочего визита в австрийском городе Граце состоялась партнерская встреча, в которой приняли участие ректор Института международных отношений МИД Туркменистана Д.Гурбангельдиев, ректор Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огуз хана Г.А.Мезилов и представители Грацского технического университета.

Стороны обсудили вопросы, связанные с налаживанием двустороннего сотрудничества в сфере образования и науки, а также о взаимодействии в области инновационных технологий.

По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана и Грацским техническим университетом, сообщается на сайте ИМО МИД Туркменистана.