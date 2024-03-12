Сборная Туркменистана по хоккею завоевала серебро юниорского чемпионата мира в третьем дивизионе группы «В»

Хоккеисты сборной Туркменистана завоевали серебряные медали в третьем дивизионе группы «В» на чемпионате мира среди игроков не старше 18 лет, который проходил в Кейптауне (ЮАР) с участием четырёх команд, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Судьба призовых мест и победителя турнира, который получал право на будущий год выступать на ЧМ в более высокой по рангу группе «А» третьего дивизиона, решалась в заключительный день соревнований. Перед последним туром на первое место в группе «В» претендовали три команды – сборная Гонконга (6 очков) и отстававшие от неё на 3 очка юниоры Туркменистана и Таиланда.

В первом матче сборная Таиланда неожиданно выиграла у выступавшей без поражения команды Гонконга – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Следом на арену «Ледовой станции» вышли хоккеисты Туркменистана и ЮАР.

Туркменистанцы до этой игры сокрушили сборную Таиланда – 7:2 и уступили команде Гонконга – 3:8. А хозяева турнира – южноафриканцы – крупно проиграли обе встречи, потерпев поражения от Гонконга – 1:11 и Таиланда – 2:12.

На 9-й минуте поединка Аллан Мухыев открыл счёт. Спустя 44 секунды после начала второго периода Дуван ван дер Мерве, реализовав численное большинство, выровнял положение – 1:1.

На исходе 24-й минуты Султанхамит Вахитов, выйдя один на один с вратарём, вывел команду Туркменистана вперёд – 2:1. Не прошло ещё три минуты, как Наом Левин восстановил равновесие – 2:2.

На 33-й минуте подопечные Гуванчмырата Джепбарова вновь вышли вперёд, реализовав численное большинство. Третью шайбу в ворота сборной ЮАР с подачи Алихана Алискерова забросил Шохрат Беглиев.

В заключительном периоде забивали только туркменские хоккеисты. На 42-й минуте Аллан Мухыев увеличил преимущество туркменской команды, а затем дубль оформил Искендерхан Дурдыев. На 47-й минуте он поразил ворота кистевым броском, а за 28 секунд до финальной сирены оказался расторопнее на «пяточке», установив окончательный счёт – 6:2 в пользу сборной Туркменистана.

После игры экспертное жюри назвало лучших игроков матча. Таковыми стали: в сборной ЮАР – защитник Дайян Камиш, а в команде Туркменистана – капитан Аллан Мухыев.

Лучшим вратарём турнира признан Майкл Си Кам Ган (Гонконг), защитником – Ман Хин Томми Кут (Гонконг), а нападающим – Тананутч Култанторн (Таиланд).

По итогам турнира сборные Гонконга, Туркменистана и Таиланда набрали по 6 очков. Однако по лучшей разнице шайб между этим командами первое место, а вместе с ним единственная путёвка в группу «А» впервые досталась юниорам Гонконга со времени их дебюта в 2014 году в группе «В».

Дебютировавшие на юниорском чемпионате мира (U18) туркменские хоккеисты довольствовались вторым местом. и теперь в 2025 году снова будут выступать в группе «В» третьего дивизиона.

На церемонии награждения команде Туркменистана были вручены серебряные медали и памятный трофей за 2 место в третьем дивизионе группы «В» юниорского ЧМ-2024.

Напомним, сборную Туркменистана на чемпионате мира среди юниоров (U18) представляли 20 юных хоккеистов из клубов «Галкан» Министерства внутренних дел, «Шир» Министерства торговли и внешнеэкономических связей и «Огузхан» Госконцерна «Туркменгаз».

Бронзовые медали второй год подряд достались юниорам Таиланда. А хоккеисты Южно-Африканской Республики третий год подряд финишировали на последнем месте.