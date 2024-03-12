Сборная Туркменистана по футболу опубликовала состав на предстоящие матчи отборочного турнира ЧМ-2026

Пресс-служба сборной Туркменистана по футболу обнародовала список из 24 футболистов для участия в мартовском сборе и отборочных матчах ЧМ-2026 и Кубка Азии-2027.

Полностью состав выглядит следующим образом:

тренерский штаб: Мерген Оразов (главный тренер), Мекан Мухамметмырадов, Велсахет Овезов, Павел Матус (тренер вратарей), Ильдар Ташлиев;

Мерген Оразов (главный тренер), Мекан Мухамметмырадов, Велсахет Овезов, Павел Матус (тренер вратарей), Ильдар Ташлиев; вратари: Расул Чарыев («Аркадаг»), Рустем Ахаллыев («Ахал»), Батыр Бабаев («Алтын Асыр»);

Расул Чарыев («Аркадаг»), Рустем Ахаллыев («Ахал»), Батыр Бабаев («Алтын Асыр»); защитники: Гуйчмурад Аннакулиев, Абды Бяшимов, Ибраим Маммедов (все – «Аркадаг»), Ата Гельдыев, Хакмухаммет Бяшимов (оба – «Ахал»), Вепа Джумаев («Витебск», Беларусь), Ровшен Халмаммедов, Шохрат Союнов (оба – «Алтын Асыр»);

Гуйчмурад Аннакулиев, Абды Бяшимов, Ибраим Маммедов (все – «Аркадаг»), Ата Гельдыев, Хакмухаммет Бяшимов (оба – «Ахал»), Вепа Джумаев («Витебск», Беларусь), Ровшен Халмаммедов, Шохрат Союнов (оба – «Алтын Асыр»); полузащитники: Арсланмурад Аманов, Мирза Бекназаров, Шаназар Тиркишов (все – «Аркадаг»), Теймур Чарыев («Абдыш-Ата», Кыргызстан), Селим Нурмурадов («Алтын асыр»), Довран Ходжамаммедов, Язгылыч Гурбанов, Мейлис Диниев (все – «Ахал»), Руслан Мингазов («Китчи», Гонконг);

Арсланмурад Аманов, Мирза Бекназаров, Шаназар Тиркишов (все – «Аркадаг»), Теймур Чарыев («Абдыш-Ата», Кыргызстан), Селим Нурмурадов («Алтын асыр»), Довран Ходжамаммедов, Язгылыч Гурбанов, Мейлис Диниев (все – «Ахал»), Руслан Мингазов («Китчи», Гонконг); нападающие: Дидар Дурдыев, Бегмырат Байов, Алтымурад Аннадурдыев (все – «Аркадаг»), Алибек Абдырахманов («Ахал»).

Капитан «Ахала» Эльман Тагаев и полузащитник «Аркадага» Илья Тамуркин, не смогут помочь сборной в ближайших матчах из-за повреждений.

В состав национальной команды также не вошли еще несколько футболистов, принимавших участие в отборочных матчах с Узбекистаном и Гонконгом. Это голкипер «Аркадага» Рахат Джапаров, полузащитники Вельмырат Баллаков и Мейлис Дурдыев (все – «Аркадаг»), Мурат Аннаев и Рахман Муратбердыев (оба – «Алтын асыр»), нападающие Ихлас Магтымов («Шагадам»), Шамаммет Хыдыров («Аркадаг»).

В марте подопечным главного тренера Мергена Оразова предстоит провести три встречи: 14 марта – контрольная встреча с Казахстаном в Дубае, 21 марта – с Ираном в Тегеране, 26 марта с Ираном в Ашхабаде.