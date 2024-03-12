Предпринимателей Туркменистана приглашают посетить Армению с бизнес-миссией

Дипломатический клуб «Астана» приглашает предпринимателей из Туркменистана и других стран Центральной Азии совершить деловую поездку в Армению 26–29 марта, чтобы изучить инвестиционный потенциал страны и наладить взаимовыгодное сотрудничество с местным бизнесом.

В ходе четырехдневного визита запланированы встречи с представителями министерств экономики и высокотехнологической промышленности, фонда Enterprise Armenia, торгово-промышленной палаты и мэрии Еревана. Бизнесмены смогут получить информацию об инвестиционных возможностях по ключевым секторам экономики страны.

Важной составляющей программы станут прямые В2В-переговоры, на которых участники из Центральной Азии смогут непосредственно пообщаться с потенциальными деловыми партнерами и обсудить перспективы совместных проектов. В фокусе — сферы ИТ, текстильной промышленности, машиностроения, АПК, транспорта и логистики.

Организаторы отмечают выгодное географическое положение Армении, ее членство в ЕАЭС и торговые преференции как факторы, благоприятствующие расширению делового сотрудничества с центральноазиатским регионом.

Предприниматели, заинтересованные в участии в бизнес-миссии, могут обратиться к представителю организаторов в Ашхабаде по телефону (+993 62) 60-68-85, а также найти дополнительную информацию на сайте dipclub.kz.