В Ашхабаде прошел праздничный концерт оркестра Ровшена Непесова

Концерт оркестра Ровшена Непесова под названием «Саундтрек», посвященный празднику 8 Марта, с большим успехом прошел в киноконцертном зале «Ватан».

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», зрители приняли участие в музыкальном путешествии по странам и временным пространствам, благодаря живой музыке, сопровождавшей видеокадры из кинофильмов.

Прозвучали саундтреки из турецких сериалов «Воскресший Эртогул» (композитор Алпай Гёлтекин), «Чукур» (композитор Тойгар Ышиклы); психологической китайской драмы «Мальчики краше цветов» композитора Пак Хе Ри.

Юная пианистка Нурбиби Непесова исполнила песню главной героини из турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

Сам Ровшен Непесов выступил с двумя авторскими произведениями: композицией «Энедир Эне», посвященной маме и саундтреком к кинофильму «Птица счастья», где солировала заслуженная артистка Туркменистана Сельби Аннадурдыева.

Завершился концерт музыкой из фильма «Великолепный век», который полюбился телезрителями многих стран, отмечает источник.