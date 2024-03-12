В Ашхабаде провели творческий вечер, посвященный Низами Гянджеви

Вечер, посвященный Низами Гянджеви — одному из крупнейших поэтов и мыслителей средневекового Востока, состоялся в Культурном центре посольства Исламской Республики Иран в Ашхабаде.

Как сообщает издание CentralAsia.news, организаторами мероприятия выступили посольство ИРИ и Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммеда Азади.

Советник по вопросам культуры посольства ИРИ Навид Расули в своем выступлении отметил огромный вклад Низами Гянджеви в развитие персидской поэзии и мировой литературы. Он также подчеркнул влияние творчества Низами на становление туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги: в произведениях обоих поэтов прослеживается сходство взглядов в любви к Родине и своему народу.

Братские народы двух стран являются наследниками общего духовного богатства, заключил Навид Расули.

Поэт и мыслитель Низами Гянджеви, живший и творивший в XII веке, оставил для потомков бессмертные поэмы «Лейли и Меджнун», «Хосров и Ширин», «Семь красавиц», «Сокровищница тайн», «Искандер-наме» и многие другие произведения.