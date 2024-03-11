Skoda готовит к дебюту новый кроссовер. Появилось первое изображение

Чешская компания Skoda опубликовала тизер нового кроссовера, который будет представлен 15 марта.

На изображении видна передняя часть автомобиля с рельефным капотом, светящимся логотипом, фарами с изогнутыми световыми элементами и светодиодной полосой, объединяющей их. Автомобиль также имеет широкие колесные арки и рейлинги на крыше.

Официально модель не названа, но Skoda заявила, что это электрический концепт-кар, на основе которого будет создана серийная машина. О точных сроках вывода кроссовера на рынок пока не сообщается.