Honor представила дизайн флагманского смартфона Magic6 Ultimate

Honor раскрыла дизайн своего следующего флагманского смартфона — Magic6 Ultimate. Первый тизер устройства был опубликован компанией в социальных сетях, сообщает портал iXBT.

Судя по тизеру, Honor Magic6 Ultimate получит блок камер необычной квадратной формы. Новинка будет представлена 18 марта на специальном мероприятии в Китае.

Honor Magic6 Ultimate является улучшенной версией смартфона Magic6 Pro. Он будет иметь более мощные характеристики и измененный дизайн.

Оригинальная модель Magic6 Pro оснащается 6,8-дюймовым LTPO OLED-дисплеем, чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем от 256 ГБ до 1 ТБ. Смартфон имеет тройную камеру: основную с разрешением 50 Мп, телеобъектив с перископом с 2,5-кратным приближением на 180 Мп и сверхширокоугольным модулем на 50 Мп. Спереди используется селфи-камера на 50 Мп и датчик 3D-ToF.