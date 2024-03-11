Google Chrome теперь может превращать сайты в приложения

В бета-версии Google Chrome появилась функция, позволяющая пользователям конвертировать веб-страницы в PWA-приложения. Это нововведение, обнаруженное пользователем Leopeva64, добавляет опцию «Установить страницу как приложение» в меню «Сохранить и поделиться».

Функция доступна только в Chrome Canary 124 и требует активации флагов «chrome://flags/#web-app-universal-install» и «chrome://flags/#shortcuts-not-apps».

Это нововведение отражает стратегию Google по отказу от поддержки традиционных приложений Chrome в пользу PWA (Progressive Web Apps).

PWA обеспечивают более глубокую интеграцию с ОС и пользовательский опыт, схожий с нативными приложениями. YouTube и Reddit уже предлагают установку своих PWA.

Помимо этого, следующая стабильная версия Chrome 123 получит новый PDF-ридер для Android, медиаплеер в стиле Android для настольных ПК и функцию совместного использования групп вкладок.