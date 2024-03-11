Спутниковая связь Starlink успешно прошла испытания на обычных смартфонах

SpaceX успешно испытала новую технологию Direct-to-Cell для спутниковой связи Starlink, которая позволяет обычным смартфонам напрямую подключаться к спутникам, сообщает портал PCMag.

Тесты, о которых компания сообщила Федеральной комиссии по связи (FCC) США, показали успешное установление связи между спутниками Starlink и смартфонами Samsung, Apple и Google Pixel. Связь работала в различных условиях: в городах и сельской местности, в помещениях и на открытом воздухе, и даже в зоне с деревьевями.

SpaceX подчеркнула, что технология Starlink обеспечивает передачу данных на смартфоны и внутри зданий. Компания не раскрыла все детали, но уточнила, что тестировала технологию в рамках максимально допустимой плотности потока мощности.

В SpaceX планируют запустить спутниковую связь Starlink для клиентов T-Mobile в этом году после получения одобрения FCC. Сервис будет предоставлять доступ к SMS-сообщениям, а в следующем году добавит поддержку голосовых звонков и мобильного интернета. Для реализации проекта SpaceX в ближайшее время запустит более 800 спутников с технологией Direct-to-Cell.

Кроме того, SpaceX опровергла заявления других провайдеров телекоммуникационных и спутниковых услуг о том, что спутники сотовой связи Starlink будут создавать радиопомехи.