Объем мирового рынка цветов в минувшем году превысил $7,7 млрд. Больше половины – экспорт из Нидерландов 

Страны-экспортеры цветов в 2023 году суммарно отправили на мировой рынок больше 1,1 млн тонн продукции на сумму свыше 7,7 миллиарда долларов.

Абсолютным лидером в цветочной торговле стали Нидерланды, поставившие за рубеж 552 тысячи тонн цветов на 4,6 миллиарда долларов. В тройку лидеров также вошли Колумбия (143 тысячи тонн, 1,1 миллиарда долларов) и Эквадор (181 тысяча тонн, 987 миллионов долларов). На эту тройку приходится $6,6 млрд из общего объема рынка.

Другие страны в разы уступают лидерам по экспорту. Так, в первую десятку вошли Кения ($387 млн, 64 тысячи тонн) и Нигерия ($157 млн, 97 тысяч тонн), Италия ($126 млн, 16 тысяч тонн), Китай ($110 млн, 34 тысячи тонн), Канада ($109 млн, 34 тысячи тонн), Малайзия ($76 млн, 23 тысячи тонн) и ЮАР ($61 млн, 8 тысяч тонн).

Наибольший рост экспорта цветов в 2023 году показали Эстония (в 86 раз, до 105 тысяч долларов), Намибия (в 85 раз, до 16 тысяч долларов) и Тунис (в 35 раз, до 153 тысяч долларов).

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы цветочный экспорт продолжит расти, что связано с повышающимся спросом на цветы со стороны развивающихся стран, а также с ростом популярности онлайн-платформ для заказа цветов.