Илон Маск бросает вызов YouTube. Соцсеть X запускает аналог видеосервиса для умных ТВ

Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, готовится к запуску видеоприложения для умных телевизоров, которое станет прямым конкурентом YouTube.

По информации Fortune, приложение X будет иметь интерфейс, схожий с телевизионным приложением YouTube, и пока будет доступно только на устройствах Amazon и Samsung.

С запуском видеоприложения X ворвется на рынок видеоконтента, где доминируют YouTube и Twitch.

Напомним, что Илон Маск приобрел Twitter (ныне X) в октябре 2022 года за $44 млрд.