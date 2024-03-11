Зонд Europa Clipper доставит на одну из лун Сатурна необычное поэтическое послание от человечества

В октябре 2024 года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США отправит к спутнику Сатурна Европе зонд Europa Clipper. Помимо научного оборудования, на борту аппарата будет находиться необычный артефакт – треугольная пластина из тантала размером 18 на 28 сантиметров, сообщает Austin Vida со ссылкой на сайт NASA.

На одной стороне пластины выгравирована поэма «Во славу тайны: поэма для Европы» американской поэтессы Ады Лимон. На другой стороне – микрочип, содержащий 2,6 млн имен людей, которые оставили соответствующие заявки на сайте NASA.

Послание для Европы вдохновлено знаменитой золотой пластинкой на борту аппарата «Вояджер», который унес за пределы Солнечной системы информацию о богатстве и разнообразии жизни на Земле.

Американские планетологи называют миссию Europa Clipper одним из самых важных космических проектов 2024 года. Дело в том, что Европа немного меньше земной Луны и полностью покрыта льдом. Ученые предполагают, что под ее ледяной оболочкой скрыт соленый океан, в котором в два раза больше воды, чем во всех океанах нашей планеты. Зонд Europa Clipper может помочь ученым изучить ледяную поверхность и подледный океан Европы, а также оценить пригодность водных глубин спутника для жизни.

Europa Clipper облетит Европу около 50 раз. Прибытие аппарата к месту назначения запланировано на 2030 год.