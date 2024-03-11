Дата-центр в Гейдельберге стал самым большим в Европе зданием, напечатанным на 3D-принтере

Новый центр обработки данных в Гейдельберге (Германия) стал самым большим в Европе зданием, полностью напечатанным на 3D-принтере. Площадь объекта, получившего название Wave House, составляет 600 кв. м. Причем объект примечателен не только своим рекордом, но и является примером эстетичного применения 3D-печати в строительстве.

Wave House спроектирован бюро SSV и Mense Korte, а напечатан компанией Peri 3D Construction для застройщика KrausGruppe.

Необычный дизайн, напоминающий волну, был разработан с учетом отсутствия окон и больших проемов, характерных для дата-центров.

«Вместо унылых серых коробок мы хотели создать привлекательный объект, гармонично вписывающийся в городской пейзаж», — подчеркнули в компании COBOD, участвовавшей в проекте.

Печать «Дома-волны» заняла всего 140 часов. 3D-принтер COBOD BOD2 выдавливал цементоподобную смесь, формируя стены длиной 54 м, шириной 11 м и высотой 9 м. После завершения печати были установлены крыша, двери, а также все необходимые коммуникации. Для покраски интерьера использовался робот-маляр от компании Deutsche Amphibolin-Werke.

По словам застройщика Kraus Gruppe, использование 3D-печати позволило значительно сократить выбросы CO2 по сравнению с традиционными методами строительства. Весь проект, включая работу роботов и людей, занял период с апреля по октябрь 2023 года.