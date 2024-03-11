В Ашхабаде 11-13 марта пройдет 15-ое заседание Совета старейшин ОТГ

Президент Туркменистана подписал постановление о проведении в Ашхабаде 15-го заседания Совета старейшин ОТГ. Документом предписано профильным структурам страны обеспечить организацию данного мероприятия на высоком уровне в период 11-13 марта текущего года.

Как отмечено в документе, данный форум, который в этом году принимает туркменская столица, нацелен на дальнейшее развитие и всестороннее укрепление многоплановых отношений и конструктивного сотрудничества с Организацией тюркских государств и государствами – ее членами, в основе чего лежат принципы добрососедства и взаимопонимания.