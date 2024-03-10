Юрию Гагарину сегодня исполнилось бы 90 лет

9 марта 2024 года мир отмечает 90-летие со дня рождения Юрия Гагарина, первого космонавта планеты.

Будущий герой родился в 1934 году в деревне Клушино, ныне Гагаринского района Смоленской области. После окончания Великой Отечественной войны семья переехала в город Гжатск, который впоследствии был переименован в Гагарин.

Первый шаг к звездам Юрий сделал в Саратовском техникуме, где увлекся авиацией и совершил свои первые полеты. После службы в армии он был зачислен в отряд космонавтов.

12 апреля 1961 года «Восток-1» с Гагариным на борту совершил первый в истории человечества пилотируемый полет в космос. 108 минут, проведенные в космосе, сделали Гагарина героем мирового масштаба.

Последующие годы космонавт посвятил учебе, работе в Центре подготовки космонавтов и встречам с людьми разных стран.

27 марта 1968 года при выполнении тренировочного полета Гагарин трагически погиб.

Сегодня, в день 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина, памятные мероприятия проходят в Москве, на его родине в Смоленской области, в Калуге — на родине основоположника космонавтики Константина Циолковского, а также за рубежом.

На Байконуре стартует международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию космонавта. В Коломбо начинаются съемки документального фильма о его визите на Цейлон в 1961 году.

Имя Юрия Гагарина навсегда вписано в историю человечества. Он навсегда останется символом мужества, целеустремленности и безграничных возможностей человека.

Напомним, памятник Юрию Гагарину в Ашхабаде был открыт в апреле 2021 года на территории отдела образования, науки и культуры Посольства РФ. Выполненный скульптором Алексеем Леоновым бронзовый бюст запечатлел улыбающегося пионера космической эры в скафандре. Бронзовый бюст подобный тому, что был торжественно открыт в Ашхабаде, установлен почти в полусотне городов мира.