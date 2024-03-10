Эрдоган заявил, что не будет баллотироваться в 2028 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет участвовать в выборах 2028 года, сообщает Anadolu. Президент сказал, что местные выборы, назначенные на 31 марта, станут его последним голосованием. По данным государственного агентства Anadolu, Эрдоган является самым влиятельным политиком современной Турции, который возглавляет страну уже более 20 лет. Он выиграл более десяти выборов с 2002 года и был переизбран на новый пятилетний срок в результате выборов в мае 2023 года.

«Для меня это финал, мои последние выборы», — заявил Эрдоган. «Моей целью является передать эстафету моим соратникам и поддерживать их в будущем», — приводит его слова Anadolu.