Энергетический инвестфорум Туркменистана в Париже привлекает внимание представителей крупнейших мировых компаний

Регистрация на Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана (TEIF 2024), который состоится 24-25 апреля 2024 года в Париже, продолжается. Организаторами этого престижного мероприятия выступают Государственные концерны «Туркменгаз» и «Туркменнебит» в партнерстве с «Туркмен Форум» и британской компанией GaffneyCline.

Париж – идеальное место для проведения TEIF 2024

Выбор Парижа в качестве места проведения форума TEIF 2024 не случаен: расположенная в самом сердце Европы, столица Франции является местом размещения штаб-квартир ведущих международных организаций, энергетических компаний и финансовых институтов, таких как ЮНЕСКО, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международное энергетическое агентство (IEA), Международная торговая палата (МТП) и многие другие.

Париж – важнейший экономический, политический и культурный центр Франции, одной из ведущих европейских держав. Внешний облик города претерпевал изменения в разные исторические периоды, но он всегда олицетворял шедевры европейской архитектуры. Культовые достопримечательности «сердца Франции», такие как Эйфелева башня, Собор Парижской Богоматери, Лувр, Триумфальная арка, Елисейские поля и многие другие объекты культурного наследия, известны во всем мире.

Летом 2024 года Париж станет местом проведения одного из крупнейших международных комплексных соревнований – XXXIII летних Олимпийских игр. Ранее столица Франции уже дважды принимала летние Олимпийские игры – в 1900 и 1924 годах, что делает проведение игр в Париже в 2024 году особенно символичным, так как это будет связано с празднованием столетия Олимпийских игр 1924 года.

Париж, безусловно, является глобальным городом, выступая одним из мировых центров науки, торговли, искусства, культуры, а также одним из крупнейших транспортных узлов в Европе. Все это делает французскую столицу идеальной площадкой для проведения инвестиционного форума высокого уровня.

Отель Hyatt Etoile, расположенный в самом сердце Парижа и славящийся своими современными конференц-залами, ресторанами и жилыми помещениями, станет местом проведения предстоящей выставки TEIF 2024.

Высокопоставленные докладчики и актуальные темы

Среди подтвержденных международных докладчиков – Хайтам аль-Гайс – генеральный секретарь ОПЕК, Фатих Бироль – исполнительный директор Международного энергетического агентства (IEA), Татьяна Молчан – заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь ЕЭК ООН, Ли Ялань – президент Международного газового союза, Валери Дюкро – исполнительный директор Глобального газового центра, Жюльен Пуже – старший вице-президент подразделения возобновляемых источников энергии TotalEnergies, Тим Гоулд – главный экономист по энергетике Международного энергетического агентства (IEA), Констанс Шальчат – директор BNP Paribas, Озгур Кутай – менеджер по Турции, Восточной Европе и Центральной Азии UKEF и многие другие.

Основной акцент TEIF 2024 будет сделан на привлечении прямых иностранных инвестиций в освоение углеводородных ресурсов на морских блоках Каспийского моря, внедрении инновационных технологий для оптимизации добычи нефти и газа на зрелых месторождениях, разработке очередных этапов промышленного освоения гигантского газового месторождения «Галкыныш», реализации проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), строительстве новых газовых и химических производств, а также сокращении выбросов метана и попутного газа. Парижский форум также затронет ключевые аспекты и инвестиционные возможности в строительном и транспортно-коммуникационном секторах экономики Туркменистана.

В работе TEIF 2024 примут участие руководители и представители ведущих национальных и международных энергетических, строительных и транспортно-коммуникационных компаний, международных организаций и мировых финансовых институтов, формирующих будущее глобальной энергетики. Форум пройдет под девизом: «Инвестируйте в Надежную, Устойчивую, Экологичную энергию», а ключевыми темами для обсуждения станут:

Роль Туркменистана в будущем глобальной энергетики

Перспективы развития природного газа в условиях энергетического перехода

Сокращение выбросов метана и углекислого газа при добыче углеводородов и альтернативные источники энергии

Сырьевые товары для энергетического перехода: новые тренды и инвестиционные возможности

Ускорение процесса привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты Туркменистана с акцентом на строительство, транспорт и коммуникации

Роль финансовых институтов в продвижении проектов в области чистой энергии и современной инфраструктуры

Фокус на чистую энергетику и технические визиты

Парижский форум будет посвящен вопросам перехода к чистой энергетике и чистым видам топлива, поскольку Туркменистан придает большое значение развитию чистой энергетики и инициировал строительство гибридной солнечно-ветровой электростанции мощностью 10 МВт на озере Алтын Асыр – первой подобной электростанции в стране, работающей на возобновляемых источниках энергии.

В рамках форума также запланированы несколько ознакомительных поездок на объекты ведущей французской энергетической компании TotalEnergies и экскурсия в Международную метановую обсерваторию ООН, где будут продемонстрированы технические возможности скрининга выбросов метана в режиме реального времени. Важность таких технических визитов подтверждена успехом прошлогоднего форума, в рамках которого состоялись рабочие экскурсии в Солнечный парк в Дубае – крупнейшую в мире электростанцию на базе солнечной энергии.

Участие и деловые встречи с руководством энергетического, строительного и транспортно-коммуникационного секторов Туркменистана повысят осведомленность потенциальных инвесторов о новых инвестиционных проектах и предоставят им наиболее полную информацию.

Крайний срок для регистрации на очное участие в Форуме – 5 апреля, а для онлайн участия – 19 апреля. Организаторы также оказывают визовую поддержку делегатам.