Торгово-промышленная палата Туркменистана станет полноправным членом Ассоциации ТПП тюркских государств

Торгово-промышленная палата Туркменистана станет полноправным членом Ассоциации торгово-промышленных палат тюркских государств. Данное решение было озвучено на внеочередном заседании Генеральной ассамблеи объединения с участием представителей туркменской стороны, сообщает пресс-служба ТППТ.

На встрече, прошедшей в формате видеоконференции, обсуждались вопросы развития многостороннего сотрудничества между торгово-промышленными организациями тюркских стран и углубления деловых связей между бизнес-структурами государств-членов.

В повестку был включен пункт о принятии Торгово-промышленной палаты Туркменистана, ранее имевшей статус наблюдателя, в полноправные члены Ассоциации. Данная инициатива была единогласно поддержана участниками заседания.

На текущий момент полноправными членами Ассоциации торгово-промышленных палат тюркских государств являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция. Объединение служит международной площадкой для укрепления экономических связей между тюркоязычными странами.