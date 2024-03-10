Теймур Чарыев из «Абдыш-Аты» получил вызов в сборную Туркменистана на мартовские матчи

23-летний полузащитник кыргызской «Абдыш-Аты» Теймур Чарыев приглашен в сборную Туркменистана для участия в мартовском учебно-тренировочном сборе и отборочных матчах ЧМ-2026 по футболу, сообщила пресс-служба национальной команды Туркменистана.

Чарыев присоединится к сборной сразу после ответного матча 1/4 финала Кубка АФК-2023/24, в котором его команда «Абдыш-Ата» 13 марта сыграет с тайваньским «Тайчунг Футуро». В первой встрече этих команд, завершившейся победой «Абдыш-Аты» со счетом 5:0, Чарыев отметился голом на 89-й минуте.

Сборная Туркменистана 11-12 марта отправится в Объединенные Арабские Эмираты для подготовки к предстоящим матчам. 14 марта в Дубае запланирован контрольный поединок с национальной командой Казахстана.

Затем подопечные главного тренера Мергена Оразова вылетят в Тегеран, где 21 марта на стадионе «Азади» сыграют против сборной Ирана в рамках отборочного цикла ЧМ-2026. По возвращении в Ашхабад туркменские футболисты продолжат готовиться к ответной игре против иранцев, которая состоится 26 марта.

Окончательный состав сборной на мартовский сбор и отборочные матчи будет объявлен после 3-го тура чемпионата Туркменистана.