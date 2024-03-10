Китайский педагог предложила наладить сотрудничество между ашхабадским и сианьским вузами

Наладить партнерство между Сианьским университетом иностранных языков и Международным университетом гуманитарных наук и развития Туркменистана предложила китайский преподаватель Ма Ксяо Ди, которая была в числе участников IV Открытой международной олимпиады по математике, прошедшей на днях в Ашхабаде. Об этом сообщает онлайн-радио «Голос СНГ».

Ма Ксяо Ди работает в Сианьском университете иностранных языков (КНР, провинция Шеньси), она была очень впечатлена участием в олимпиаде, организованной в Ашхабаде.

«Я очень рада посетить Ашхабад, хочу выразить благодарность правительству Туркменистана и руководству вуза за приглашение, принять участие в этом престижном международном смотре», — сказала она.

Педагог также отметила, что гуманитарный университет – это очень благоустроенный и современный образовательный центр.

«Мы побывали на факультетах, кафедрах, специализированных блоках и хочу отметить, что университет располагает очень развитой инфраструктурой. Есть много схожего с нашим университетом, поэтому от имени своего учебного заведения я предложила туркменским коллегам наладить сотрудничество и обмен профильным опытом», — сообщила Ма Ксяо Ди.

Она также отметила, что олимпиада была отлично организована.

«В целом, прилетев в Ашхабад, я чувствую гостеприимство везде и повсюду. Если у меня появится возможность вновь побывать здесь, то я с большим удовольствием приеду в эту прекрасную страну, чтобы узнать ее ещё больше», — пообещала она.