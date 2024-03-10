ИМО МИД Туркменистана и Университет ADA Азербайджана обсудили вопросы сотрудничества

На днях состоялась онлайн-встреча представителей Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Университета ADA Азербайджанской Республики.

Встреча была посвящена вопросам сотрудничества, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Азербайджане Г.Эльясов, посол Азербайджанской Республики в Туркменистане Г.Гезалов, проректор по учебной работе ИМО МИД Туркменистана Г. Юсупова, доктор социальных наук, профессор кафедры международных отношений и дипломатии ИМО МИД О.Мухамметбердыев и проректор Университета ADA Ф.Исмаилзаде.

Участники обсудили вопросы, связанные с конкретными направлениями совместной работы и перспективами взаимодействия. В частности, были рассмотрены возможности организации семинаров, проведения научных исследований, подготовки и публикации научных статей, учебников и учебных пособий, а также обмена учебными программами.

Также представители двух вузов подробно ознакомили друг друга с научной деятельностью, которая ведется в учебных заведениях, выразили взаимный интерес к сотрудничеству, отмечает источник.