Герой Туркменистана поздравил женщин с 8 Марта с борта МКС

Российский космонавт, Герой Туркменистана Олег Кононенко вместе с коллегой Николаем Чубом направили видеопоздравление с Международным женским днем всем женщинам с борта Международной космической станции (МКС). Ролик распространил в социальных сетях «Роскосмос».

В своем обращении Кононенко отметил, что этот праздник является поводом выразить благодарность женщинам за их любовь, заботу, красоту и очарование.

Космонавт пожелал представительницам прекрасного пола счастья, окружения любимых людей, а также радости и улыбок каждый день.

Напомним, что в начале февраля Герой Туркменистана Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе. Он превзошел прежнее рекордное достижение Геннадия Падалки, который пробыл в космосе более 878 суток.

В июне Коненко отметит свое 60-летие на орбите, а к концу годовой экспедиции его рекорд будет еще более внушительным.