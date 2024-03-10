В Туркменистане презентовали новую онлайн-систему на базе платформы «Управление проектами»

Презентация новой онлайн-системы состоялась в Инновационно-информационном центре Министерства образования Туркменистана. Об этом сообщает МИЦ.

Система разработана на базе платформы «Управление проектами», связанной с цифровизацией системы образования для профильных специалистов высших и средних профессиональных учебных заведений.

В презентации приняли участие руководители учреждений высшего и среднего профессионального образования и профильные специалисты в регионах.

Участники были ознакомлены с порядком работы онлайн-платформы, которую будут использовать представители Инновационного информационного центра, а также были заслушаны предложения и комментарии участников по поводу новой разработки.

Кроме того, подробно обсуждалась усовершенствованная версия системы электронного документооборота.