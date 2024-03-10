В жилом комплексе Парахат-7 в Ашхабаде построят 28 зданий для торговли и бытовых услуг

Министерство строительства и архитектуры Туркменистана проводит тендер на проектирование и строительство 28 зданий для торговли и бытовых услуг в жилом комплексе Парахат-7 города Ашхабада. Объявление об этом напечатано в газете «Нейтральный Туркменистан».

Новые объекты будут возведены за счет средств членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Заявки и предложения заинтересованных сторон будут приниматься в установленном порядке до 23 апреля 2024 года.

Подробную информацию можно получить в Управлении маркетинга и внешнеэкономических связей Министерства строительства и архитектуры Туркменистана по адресу: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 84.