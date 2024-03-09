Туркменистан призвал Афганистан к рациональному использованию водных ресурсов в регионе

В Министерстве иностранных дел Туркменистана прошла встреча с делегацией Афганистана, находившейся в Ашхабаде в период с 4 по 6 марта во главе с и.о. министра промышленности и торговли Алхаджом Нуриддин Азизи, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

На переговорах затрагивался вопрос регионального взаимодействия в водохозяйственной сфере. В частности, туркменская сторона привлекла внимание афганской делегации к трем важным вопросам:

необходимости научно-обоснованного и выверенного подхода забора воды из трансграничных рек, в первую очередь, с учетом реальных потребностей в использовании водных ресурсов;

обеспечению строящихся гидротехнических сооружений на трансграничных реках высококвалифицированными кадрами, способными обеспечивать правильную эксплуатацию таких объектов;

безусловному соблюдению интересов всех государств, расположенных вдоль трансграничных рек, на основе международного права и посредством создания соответствующих механизмов управления водными ресурсами на основе принципов добрососедства, взаимного уважения, равноправия и транспарентности.

Напомним, что делегация Афганистана находилась в Туркменистане для участия в выставке афганских товаров и туркмено-афганском бизнес-форуме, которые успешно прошли в Ашхабаде и способствовали укреплению торгово-экономических отношений между странами.