Туркменистан наращивает усилия по разведке глубоких скважин

Государственный концерн «Туркменнефть» активизирует работы по разведке глубоких скважин и добыче углеводородных ресурсов в целях наращивания объемов добычи углеводородов в стране. Об этом отчитался заместитель председателя Кабинета Министров Батыр Аманов на заседании Правительства, передает TDH.

В структурах топливно-энергетического комплекса реализуются комплексные меры для поиска и добычи нефти и природного газа. В частности, госконцерн «Туркменнефть» при использовании передовой международной практики ведет разведку продуктивных пластов на глубоких скважинах, отличающихся от традиционных.

Для повышения производительности скважин и бурения новых глубоких колодцев на нефтегазовых месторождениях создаются условия по оснащению их современным специализированным оборудованием и техническими установками.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость регулярной модернизации материально-технической базы ГК «Туркменнефть» для наращивания добычи черного золота. Он поручил вице-премьеру продолжить обеспечение отрасли новой техникой, позволяющей проводить работы на сверхглубоких (свыше 7000 метров) скважинах на нефтегазовых месторождениях.