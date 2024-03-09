Туркменистан модернизирует железнодорожную инфраструктуру

Акционерное общество открытого типа «Демирёллары» проводит капитальный ремонт существующей железнодорожной сети для обеспечения безопасности движения пассажирских и грузовых составов. Об этом на заседании Правительства доложил генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Мамметхан Чакыев, сообщает TDH.

Работы по модернизации железных дорог выполняются в соответствии с современными требованиями в целях повышения безопасности железнодорожных перевозок в стране.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в Туркменистане уделяется большое внимание систематическому обновлению материально-технической базы железнодорожного транспорта.

Глава государства отметил важность качественного проведения капремонта на национальных железных дорогах, дав в этой связи конкретные поручения руководителю Агентства транспорта и коммуникаций.