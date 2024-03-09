Туркменистан готовится широко отметить Международный день Новруз 21 марта

В Туркменистане ведется масштабная подготовка к торжественным мероприятиям по случаю Национального праздника весны — Международного дня Новруз. Об этом на заседании Правительства отчиталась заместитель Председателя Кабинета Министров Мяхриджемал Маммедова, сообщает TDH.

Основные праздничные торжества по Ахалскому велаяту и городу Ашхабад состоятся 21 марта в местечке «Новруз яйласы» в этрапе Ак бугдай. В соответствии со специальным планом, здесь пройдет выставка книг Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, а также культурно-массовые мероприятия на основе книги «Новрузнама».

На территории «Новруз яйласы» будет воссоздана атмосфера традиционного туркменского села с его национальными традициями и обычаями. Также будут организованы выставка декоративно-прикладного искусства, концерт, национальные игры и выступление группы конных игр «Галкыныш».

Торжественные мероприятия развернутся и на площадях перед зданиями «Туркменин ак ойи» в административных центрах велаятов, а также в городе Аркадаг.

Президент Сердар Бердымухамедов поручил на высоком уровне провести 21 марта торжества по случаю Международного дня Новруз в велаятах, Ашхабаде и «умном» городе Аркадаг. Все мероприятия призваны в полной мере отразить богатейшее культурное наследие туркменского народа.