В Туркменистане состоялся концерт по случаю праздника 8 Марта

В канун широко отмечаемого в Туркменистане праздника – Международного женского дня — во Дворце мукамов Государственного культурного центра состоялся концерт мастеров искусств.

На концерт были приглашены труженицы из разных регионов страны, члены правительства, депутаты Меджлиса, ветераны труда, активистки общественных организаций, передовики производства, представляющие все отрасли народного хозяйства страны. Также почётными гостями торжества стали сотрудницы аккредитованных в Туркменистане дипмиссий и международных структур.

Увертюрой концерта стала литературно-музыкальная композиция Enä tagzym – mukaddeslige tagzym, исполненная солистами, артистами театров, объединённым ансамблем хореографических и хоровых коллективов, в том числе детских – хора «Гюнеш» и танцевальной группы «Шовхун».

Яркий мини-спектакль, созданный по мотивам произведения Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова «Поклонение матери – преклонение перед святыней», стал посвящением женщине-матери.

Концерт продолжился выступ­лениями популярных исполнителей народных и эстрадных песен, музыкальных ансамблей и фольклорных коллективов.

В этот день на сцене звучали воодушевлённые песни, воспевающие трогательную доброту и скромность, благородство души и мудрость сердца, красоту и верность, материнскую любовь и нежность – чувства, с которыми неразрывно связан образ женщины.

На сцене блистали талантами как мэтры музыкального искусства, так и начинающие, но уже популярные эстрадные певцы. Букет из музыкальных произведений национальной и зарубежной классики подарили зрителям студенты столичных вузов.

В лирическом номере Jana-jan enem продемонстрировали своё мастерство и передали тепло и любовь к мамам и бабушкам самые юные певцы и скрипачи ансамбля «Мукам».

На сцене звучали песни, созданные на стихотворения туркменских поэтов. Особую нежную тональность номеров подчеркнули выступления Государственного танцевального ансамбля Туркменистана, фольклорной группы «Serpaý» и хореографических коллективов «Näzli», «Galkynyş», «Aşgabat», «Meňli», «Altyn miras», «Laçyn». Все выступления сопровождались видеорядом.

Дружными аплодисментами встретил зал фольклорный коллектив «Miras», исполнивший танец куштдепди, в котором воплотилось всё многоцветье красок туркменской весны, согревающей своим теплом вечно молодую землю любимой нами Отчизны. Куштдепди – колоритный образец народного творчества, включённый в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и отражающий симбиоз историко-культурных традиций и духовного опыта нации.

Финальным аккордом концерта прозвучала песня «Bu bagtyýar diýarda zenanlara sarpa bar» в исполнении всех участников торжества.

В эти дни музыкальные представления в ознаменование Международного женского дня проходят во всех уголках страны на лучших концертных площадках столицы и велаятов. В адрес представительниц прекрасного пола повсюду звучат тёплые поздравления и пожелания весеннего настроения, любви и радости, мира и благоденствия, сообщает ТДХ.