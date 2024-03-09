В Туркменистане состоится международная конференция, посвященная древней крепости Амуль

25 — 26 апреля в Туркменистане будет проходить Международная научно-практическая конференция «Древняя крепость Амуль: хранительница тайн прошлого».

Об этом сообщил на заседании Правительства, состоявшегося в четверг, вице-премьер Н.Аманнепесов.

Конференция организуется по случаю включения крепости Амуль в объект «Великий Шёлковый путь: Заравшан — Каракумский коридор», внесённый в Список Всемирного наследия ­ЮНЕСКО.

Организаторы конференции — Академия наук Туркменистана, Национальная комиссия Туркменистана по делам ЮНЕСКО и хякимлик Лебапского велаята.

Цель форума – привлечение внимания мировой научной общественности к древней крепости Амуль, создание научной платформы посредством проведения раскопок и исследовательской деятельности, развитие культурной дипломатии и широкая популяризация данной информации в международном пространстве.

В конференции ожидается участие известных туркменских и зарубежных историков, археологов, востоковедов, международных экспертов ЮНЕСКО.

Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру провести Международную научно-практическую конференцию на высоком уровне и обеспечить широкое участие учёных в её работе, сообщает TDH.