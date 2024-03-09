В Туркменистане ряд АО передадут в ведение Гособъединения пищевой промышленности

Ряд акционерных обществ в Туркменистане передадут в ведение созданного в феврале этого года Государственного объединения пищевой промышленности для улучшения снабжения населения качественной продовольственной продукцией.

О соответствующих мерах на заседании Правительства отчитался вице-премьер Ходжамырат Гельдимырадов, передает TDH.

На базе обозначенных АО планируется создать заводы по выпуску молочной продукции и масла, доложил заместитель председателя Кабинета Министров.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обозначил необходимость совершенствования деятельности акционерных обществ для содействия росту производства качественных продтоваров и адресовал вице-премьеру ряд конкретных поручений.