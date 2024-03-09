В Туркменистане ведется подготовка к выставке и конференции в честь 16-летия СППТ

17-19 марта в Туркменистане пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к 16-летию образования Союза промышленников и предпринимателей страны (СППТ). Об этом на заседании Правительства доложил заместитель Председателя Кабинета Министров Батыр Атдаев, сообщает TDH.

В соответствии с Постановлением Президента Туркменистана от 20 декабря 2023 года ведется подготовка к проведению выставки и конференции на высоком уровне.

На выставке более 200 членов СППТ, специализирующихся в различных отраслях, представят свою продукцию и достижения за 16 лет работы.

На конференции будут обсуждаться успехи частного предпринимательства и новые задачи, включая меры по оптимальному задействованию потенциала этого сектора, определенные в Программах социально-экономического развития страны до 2028 года и на 2024 год.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил возрастающую роль частного сектора в национальной экономике в результате реформ по развитию предпринимательства. Он подчеркнул, что выставка и конференция к 16-летию СППТ должны пройти на высоком организационном уровне, дав вице-премьеру соответствующие поручения.