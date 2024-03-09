Выдвинута инициатива создания Стратегического консультативного совета «Туркменистан-ООН»

В целях приведения национальных программ и международных начинаний Туркменистана в соответствие с требованиями времени, налаживания системного партнёрства в рамках реализуемых совместно с ООН и её профильными структурами проектов предлагается создать Стратегический консультативный совет «Туркменистан — Организация Объединённых Наций».

Доклад по реализации этой инициативы сделал вице-премьер, министр иностранных дел Р.Мередов на заседании Правительства, прошедшем в четверг.

Деятельность данного Совета будет ориентирована на решение таких задач, как координация шагов по подготовке, отбору и утверждению проектов сов­местно со специализированными учреждениями ООН и разработка в этой связи предложений для Правительства Туркменистана. Предусматриваются также изучение международных инициатив, выдвигаемых в формате Сообщества Наций и, исходя из целесообразности, подготовка предложений о присоединении к ним туркменской стороны и их поддержке.

Вместе с тем предлагается проводить мониторинг выполнения задач, вытекающих из Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и принятых нацио­нальных планов действий, а также обсуждение путей их практической реализации.

Президент Сердар Бердымухамедов, заслушав доклад, подчерк­нул, что развитие сотрудничества с Организацией Объединённых Наций является одним из ключевых направлений внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана. Отметив необходимость активного участия в деятельности Стратегического консультативного совета «Туркменистан–Организация Объединённых Наций», глава государства поручил вице-премьеру, руководителю МИД провести надлежащую работу в этом направлении, сообщает ТДХ.