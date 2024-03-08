Туркменистан перевыполнил план по добыче и экспорту энергоносителей в первые 2 месяца 2024 года

За январь-февраль 2024 года план по добыче нефти и газового конденсата в Туркменистане выполнен на 100,2%. Об этом 1 марта в ходе заседания Кабмина сообщил вице-премьер Батыр Аманов.

Как сообщается, Государственный концерн «Туркменнефть» превзошел плановые показатели по добыче нефти и газового конденсата на 2,4%. План по переработке нефти на нефтеперерабатывающих заводах Госконцерна также перевыполнен на 1,9%.

За рассматриваемый период план по производству перевыполнен на 1,8%, дизельного топлива – на 0,4%, смазочных масел – на 9%. Темп роста экспорта «голубого топлива» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 100,5%.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в целях обеспечения работы нефтеперерабатывающих заводов на полную мощность необходимо принять комплексные меры по увеличению добычи углеводородного сырья.

В данной связи, сделав акцент на важности активного внедрения в отрасль современных технологий, глава государства адресовал вице-премьеру соответствующие поручения.

Стоит отметить, что по итогам 2023 года добыча газа в Туркменистане достигла 80,6 млрд куб. м, а нефти – свыше 8,3 млн тонн.