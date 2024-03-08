Практический семинар для фермеров проведен в восточном регионе Туркменистана

Практический семинар по развитию садоводства состоялся 5 марта в городе Сейди, Дяневского этрапа Лебапского велаята.

Семинар был организован в рамках проекта «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод», реализуемого ПРООН совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана.

В мероприятии приняли участие представители хякимликов этрапов Дарган-ата и Дянев, специалисты по сельскому хозяйству и управлению водными ресурсами велаятского и этрапского уровня, местные фермеры-садоводы, представители земледельческих хозяйств и НПО, а также заинтересованные стороны из пилотного региона проекта и сотрудники Амударьинского государственного природного заповедника.

Тренинг является одним из серии семинаров, направленных на создание платформы для обмена опытом и улучшения теоретических знаний и практических навыков местных фермеров в садоводстве с целью повышения устойчивости к изменению климата и улучшения условий жизни местного сообщества.

На проведенном семинаре эксперты в области плодово-ягодных культур Научно-исследовательского института земледелия Министерства сельского хозяйства Туркменистана, преподаватели метеорологии Туркменского государственного педагогического института им. Сейди, а также эксперты в области водных ресурсов НПО «Тебигы Куват» г.Ашхабад и «Эко-Дурмуш» из г.Дашогуз, представили устойчивые практики и инновационные подходы в развитии садоводства, адаптированные к региону.

Участница тренинга, фермер Розыкульева Карьяхан отметила:

«Семинар дал нам возможность расширить наши знания, улучшить практические навыки и получить ответы на многие вопросы, связанные с ведением садового хозяйства на наших участках». Она также отметила, что предоставленная информация и раздаточный материал составлены на понятном для обычного фермера языке и очень полезны.

Данный семинар был организован при поддержке со стороны ключевых партнеров проекта, включая Министерство охраны окружающей среды Туркменистана, Научно-исследовательский институт земледелия Министерства сельского хозяйства Туркменистана, а также хякимлик Лебапского велаята и хякимлики этрапа Дарганата и Дэнев.

Проект «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод» был запущен в 2022 году и направлен на долгосрочные решения для устойчивого развития и сохранения ценных экосистем Туркменского Приаралья.