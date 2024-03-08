Посол Туркменистана в Бухаресте встретился с замминистра национального образования Румынии
В здании Министерства национального образования Румынии в среду состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана А.Аннаева с заместителем министра национального образования Румынии г-ном Ионелем-Флорианом Ликсандру.
Стороны обсудили сотрудничество между двумя дружественными странами в сфере образования и пути их развития и укрепления.
Г-н Ликсандру поблагодарил туркменскую сторону за то, что румынские вузы выбираются для направления туркменской молодежи на обучение.
Посол в свою очередь выразил благодарность за поддержку, оказываемую в обучении туркменских студентов. На основе программы сотрудничества, румынская сторона ежегодно выделяет стипендии, сегодня это 105 стипендий на обучение в высших учебных заведениях для туркменистанцев.
Стороны договорились о совместном участии профессоров, студентов и школьников двух стран во взаимных научных и образовательных мероприятиях.
А. Аннаев предложил организовать «открытые уроки» о Туркменистане для румынских студентов и школьников с тем, чтобы они ознакомились с историей туркмен, культурой и традициями, творчеством туркменского поэта Махтумкули Фраги.