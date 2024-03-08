Названы самые высокооплачиваемые голливудские актеры 2023 года

Адам Сэндлер возглавил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда в 2023 году, по версии Forbes. Его доход за год составил 73 миллиона долларов. Об этом сообщает «МИР 24».

Второе место в рейтинге заняла Марго Робби, заработавшая 59 миллионов долларов. Значительную часть этой суммы она получила за роли в фильмах «Барби», «Город астероидов» и «Солтберн».

Тройку лидеров замкнул Том Круз с годовым доходом в 45 миллионов долларов. 35 из них он получил за съемки в седьмой части шпионского боевика «Миссия невыполнима: Смертельная расплата».

При составлении рейтинга учитывались гонорары за съемки, а также отчисления от сборов.

Также в 10 самых высокооплачиваемых актеров вошли:

Райан Гослинг – $43 млн.

Мэтт Деймон – $43 млн.

Дженнифер Энистон – $42 млн.

Леонардо Ди Каприо – $41 млн.

Джейсон Стейтем – $41 млн.

Бен Аффлек – $38 млн.

Дензел Вашингтон – $24 млн.