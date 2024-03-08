Названы самые высокооплачиваемые голливудские актеры 2023 года
Адам Сэндлер возглавил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда в 2023 году, по версии Forbes. Его доход за год составил 73 миллиона долларов. Об этом сообщает «МИР 24».
Второе место в рейтинге заняла Марго Робби, заработавшая 59 миллионов долларов. Значительную часть этой суммы она получила за роли в фильмах «Барби», «Город астероидов» и «Солтберн».
Тройку лидеров замкнул Том Круз с годовым доходом в 45 миллионов долларов. 35 из них он получил за съемки в седьмой части шпионского боевика «Миссия невыполнима: Смертельная расплата».
При составлении рейтинга учитывались гонорары за съемки, а также отчисления от сборов.
Также в 10 самых высокооплачиваемых актеров вошли:
Райан Гослинг – $43 млн.
Мэтт Деймон – $43 млн.
Дженнифер Энистон – $42 млн.
Леонардо Ди Каприо – $41 млн.
Джейсон Стейтем – $41 млн.
Бен Аффлек – $38 млн.
Дензел Вашингтон – $24 млн.