Муфтият опубликовал расписание поста в Рамадан-2024 по велаятам Туркменистана

Согласно информации Муфтията Туркменистана, священный для мусульман месяц Рамадан в 2024 году начнется на рассвете 11 марта и продлится до ночи 9 апреля. Праздник Ораза байрамы, знаменующий окончание поста, будет отмечаться с рассветом 10 апреля.

Благословенную ночь Gadyr gijesi, символизирующую духовную чистоту и добродетель, мусульмане встретят в ночь с 5 на 6 апреля.

Расписание времени сухура (предрассветного приема пищи) и ифтара (вечернего разговения) в период поста Рамадан для жителей Ашхабада, Ахалского, Балканского, Дашогузского, Марыйского и Лебапского велаятов доступно по ссылке.

Справочная информация:

Рамадан – девятый месяц по мусульманскому календарю, в течение которого верующие соблюдают 30-дневный пост Ораза. По завершении месяца мусульмане отмечают праздник Ораза байрамы.

Священный месяц Рамадан является не просто периодом строгого воздержания от пищи и питья. Это время духовного очищения, совершения благих дел, избавления от греховных помыслов и проявления преданности Всевышнему.