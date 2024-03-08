В Студенческом театре Ашхабада состоялся премьерный показ спектакля

В Студенческом театре им. Молланепеса состоялся премьерный показ спектакля по мотивам исторической драмы «Султан Санжар» народного писателя Туркменистана, драматурга Говшутгельди Данатарова.

Сюжет постановки рассказывает о жизни и судьбе султана Санджара, одного из известных правителей империи Великих Сельджуков.

В спектакле играют студенты 5-го курса Туркменского государственного института культуры: Байрамхан Гаиров, Дидар Аннаев, Мекан Дурдыев, Пена Араздурдыев, Ёлмырат Сарыев, Бахтияр Долыев, Кувват Дадылыев, Шатлык Аширов, Ллезар Сапарова, Шерапат Керимова, Чемен Машадова.

Режиссер-постановщик спектакля — профессор института культуры, заслуженный артист Туркменистана Аннамырат Сапармухаммедов.

Премьера имела успех. Спектакль рекомендован к показу на международных театральных фестивалях.