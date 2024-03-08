В румынском округе Прахова предложено провести выставку туркменских товаров
В румынском округе Прахова предложено провести выставку различной туркменской продукции.
Такое предложение озвучил президент Торгово-промышленной палаты этой области Аурэлиан Гогулеску на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Румынии А.Аннаевым.
Аурелиан Гогулеску заявил о готовности к углублению и расширению взаимовыгодного сотрудничества с туркменской стороной.
Посол, в свою очередь, выразив стремление к активизации торгово-экономических отношений, передал список выставок, форумов и других мероприятий, планируемых провести в Туркменистане в 2024 году, и пригласил румынскую сторону участвовать в них.
В продолжение разговора было предложено в течении этого года организовать в Румынии встречи заинтересованных бизнесменов из Туркменистана.
Стороны договорились изучать возможности, которые будут содействовать развитию двустороннего сотрудничества.