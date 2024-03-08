«Ахал» победил «Мерв» и возглавил турнирную таблицу чемпионата Туркменистана-2024 по футболу
«Ахал» обыграл «Мерв» в матче 2‑го тура чемпионата Туркменистана по футболу. Встреча прошла в Байрамали и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Язгылыч Гурбанов.
«Ахал», набрав 6 очков возглавил турнирную таблицу Высшей лиги. Команда опережает ближайшего преследователя – «Ашхабад» на 2 очка. «Мерв» располагается на 5-й строчке.
В следующем матче команда Сердара Гельдыева примет «Шагадам» 10 марта.
Результаты 2-го тура:
- «Аркадаг» – «Алтын асыр» – 3:0
- «Энергетик» – «Ашхабад» – 0:3
- «Шагадам» – «Небитчи» – 1:2
- «Мерв» – «Ахал» – 0:1