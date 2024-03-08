«Аркадаг» с победы стартовал в новом сезоне чемпионата Туркменистана по футболу

Футболисты «Аркадага» обыграли ашхабадский «Алтын асыр» со счетом 3:0 в домашнем матче второго тура Высшей лиги Туркменистана.

В составе победителей забитыми мячами отметились Арсланмурад Аманов (14-я минута), Дидар Дурдыев (27-я), и Алтымурад Аннадурдыев (82-я). Таким образом, пропустивший стартовый тур «Аркадаг», одержал первую победу в новом сезоне, и довел свою победную серию в национальном чемпионате до 25 матчей.

В других матчах дня «Шагадам» уступил «Небитчи» в балканабадском дерби со счетом 1:2, «Ашхабад» на выезде одержал уверенную победу над «Энергетиком», а «Мерв» в Байрамали уступил минимально «Ахалу» – 0:1.

В следующем туре команда Владимира Байрамова сыграет на выезде против «Небитчи» 10 марта, в этот же день «Ахал» примет «Шагадам», а «Копетдаг» встретится дома с «Энергетиком». Днем позже, 11 марта, «Ашхабад» в столице сыграет против «Мерва».