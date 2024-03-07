Туркменистан закупит более 70 тонн семян сахарной свеклы

Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана проведет тендер на поставку 70 045 кг семян сахарной свеклы, соответствующих международным стандартам. Объявление об этом напечатано в газете «Нейтральный Туркменистан».

Согласно условиям тендера, заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 12:00 по ашхабадскому времени 5 апреля 2024 года. Техническое задание и форма заявки на участие доступны в кабинете 311 офиса Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана по адресу: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 92.

Дополнительную информацию заинтересованные стороны могут получить по телефонам: (+993 12) 44-75-10, 44-75-64.

В Туркменистане государство обеспечивает арендаторов высококачественными семенами и удобрениями, соответствующими международным стандартам качества. Данная мера нацелена на повышение урожайности сельхозкультур и продуктивности деятельности агропромышленного комплекса.