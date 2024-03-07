Посол Туркменистана в Румынии и ректор нефтегазового вуза Плоешти обсудили дальнейшее сотрудничество

Во вторник чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Румынии А.Аннаев посетил Нефтегазовый университет Плоешти, где встретился с его ректором Алином Диницей.

Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в области высшего образования.

Ректор вуза выразил готовность к углублению и расширению взаимовыгодного сотрудничества. Также румынская сторона приветствовала установленные связи между Международным университетом нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева и Нефтегазовым университетом Плоешти (Соглашение о сотрудничестве от 2017 года).

В свою очередь, туркменская сторона предложила поддержать участие профессоров и студентов Нефтегазового университета Плоешти на международных научных конференциях и олимпиадах, проводимых в Туркменистане в первой половине 2024 года. Также было предложено организовать лекции о транспортной и энергетической дипломатии Туркменистана для студентов румынского Университета в течении 2024 года.

Стороны договорились провести в текущем году совместные культурные мероприятия (круглые столы, конференции) между Нефтегазовым университетом Плоешти и Посольством в честь 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта Махтумкули Фраги.

В рамках своего визита А.Аннаев встретился с туркменскими студентами, обучающимися в Нефтегазовом университете Плоешти. Выступая перед студентами, посол рассказал о пристальном внимании руководства Туркменистана к вопросам туркменской молодежи, сообщает пресс-служба туркменского Посольства в Румынии.