Посольство Туркменистана в Индии провело брифинг по итогам правительственных мероприятий

Посольство Туркменистана в Индии организовало брифинг, посвященный итогам расширенного заседания Кабинета Министров Туркменистана по итогам 2023 года и Президиума Халк Маслахаты, которые состоялись в феврале текущего года, сообщается в пресс-релизе туркменского дипломатического представительства в Нью-Дели. В мероприятии приняли участие туркменские студенты, обучающиеся в вузах Индии.

Посол Шалар Гельдыназаров акцентировал внимание участников мероприятия на последовательном укреплении экономического потенциала и международного авторитета Туркменистана под руководством Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В центре внимания на встрече были масштабные реформы, проводимые в соответствии с долгосрочными государственными программами и нацеленные на дальнейшее повышение уровня жизни населения Туркменистана. Участникам также была представлена информация о предстоящих мероприятиях, приуроченных к 300-летию великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, чье творческое наследие имеет большое международное значение.